Stradale C 70 SC Veicolo di sistema multifunzione
L'enorme trazione e l'elevata efficienza rendono il portattrezzi C 70 SC un potente tuttofare utilizzabile tutto l'anno.
Il portattrezzi municipale C 70 SC, i cui componenti principali della trazione sono 4 potenti motori sulle ruote, di cui uno sterzo idraulico intelligente e un'elettronica di trazione che commuta automaticamente dalla modalità a quattro ruote motrici a quella a due ruote e tra i programmi operativi a seconda della situazione di guida. Il risultato è un'esperienza di guida dinamica e minori consumi di carburante, sinonimo di risparmio di tempo e costi. A bordo sono presenti anche le comprovate e apprezzate proprietà Holder: tra cui il bloccaggio meccanico del differenziale, che garantisce una trasmissione uniforme della potenza su entrambi gli assi in condizioni di utilizzo estreme. La compensazione idrostatica del carico sulle ruote garantisce sicurezza durante le svolte in pendenza, la guida sui cordoli e con l'uso di attrezzature di grandi dimensioni con baricentro alto. Tutto ciò consente un utilizzo professionale tutto l'anno ai massimi livelli. La cabina comfort può essere montata a 3 altezze a seconda dell'applicazione e oltre all'eccellente ergonomia offre una vista panoramica ottimale a 360° per una maggiore sicurezza.
Caratteristiche e vantaggi
Può essere ingrandito a seconda delle necessità, così da ampliare la gamma di veicoli lavabili.
- Utilizzo flessibile e ampia scelta di potenti attrezzi.
- Due aree di attacco standard (anteriore/posteriore) e una terza area di attacco per attrezzi articolati.
- Il sistema di cambio rapido consente a 1 persona di cambiare gli attrezzi senza la necessità di alcun attrezzo.
Cabina ergonomica e confortevole
- Clima ambientale ottimale in qualsiasi condizione atmosferica con aria condizionata, riscaldamento e bocchette dell'aria rotanti.
- Vista panoramica a 360° per una visione senza ostacoli dell'area di lavoro e manovre sicure.
- Porte su entrambi i lati per un'entrata e un'uscita sicure sul lato rivolto lontano dalla strada.
Brevi tempi di installazione e servizio
- Il coperchio del vano motore inclinabile idraulicamente consente il ribaltamento con macchina articolata.
- I serbatoi possono essere ruotati su entrambi i lati per facilitare la pulizia e l'accesso per la manutenzione.
Specifiche
Dati tecnici
|Guidare
|Diesel
|Guida di trazione
|Trazione integrale
|Produttore motore
|Kubota
|Potenza motore (kW)
|48
|Capacità vano raccolta (cm³)
|2615
|vano raccolta
|4
|Emissioni standard
|STAGE V
|Serbatoio combustible (l)
|65
|Velocità di guida (km/h)
|40
|Velocità di lavoro (km/h)
|20
|Passo (mm)
|1820
|Peso totale consentito (kg)
|3500
|Peso totale consentito (opzione) (kg)
|4000
|Peso senza accessori (kg)
|1928
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Dotazione
- Filtro antiparticolato
- Aria condizionata
- Riscaldatore
- Lampeggiante
- Utilizzo durante tutto l'anno
Videos
Aree di applicazione
- Adatto per pulizia stradale e bagnata, servizio invernale, manutenzione di aree verdi, nonché per esigenze di trasporto