Il portattrezzi municipale C 70 SC, i cui componenti principali della trazione sono 4 potenti motori sulle ruote, di cui uno sterzo idraulico intelligente e un'elettronica di trazione che commuta automaticamente dalla modalità a quattro ruote motrici a quella a due ruote e tra i programmi operativi a seconda della situazione di guida. Il risultato è un'esperienza di guida dinamica e minori consumi di carburante, sinonimo di risparmio di tempo e costi. A bordo sono presenti anche le comprovate e apprezzate proprietà Holder: tra cui il bloccaggio meccanico del differenziale, che garantisce una trasmissione uniforme della potenza su entrambi gli assi in condizioni di utilizzo estreme. La compensazione idrostatica del carico sulle ruote garantisce sicurezza durante le svolte in pendenza, la guida sui cordoli e con l'uso di attrezzature di grandi dimensioni con baricentro alto. Tutto ciò consente un utilizzo professionale tutto l'anno ai massimi livelli. La cabina comfort può essere montata a 3 altezze a seconda dell'applicazione e oltre all'eccellente ergonomia offre una vista panoramica ottimale a 360° per una maggiore sicurezza.