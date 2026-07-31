Stradale MIC 35
MIC 35 con sistema di cambio rapido intelligente, cabina comfort con vista panoramica e motore che rispetta notevolmente i limiti di emissione STAGE V.
Grazie alla tecnologia diesel all'avanguardia, all'iniezione diretta Common Rail e al filtro antiparticolato, il MIC 35 è ideale per l'impiego in zone ambientali urbane. Il suo efficiente motore da 35 CV rispetta significativamente i severi limiti della norma sulle emissioni di scarico STAGE V e convince per la sua economicità. Il MIC 35 vanta un concetto generale intelligente che convince fin nei minimi dettagli. L'ampia cabina comfort con vista panoramica e comandi disposti in modo chiaro, l'accesso senza attrezzi a tutte le aree di manutenzione e le diverse possibilità di integrazione degli attrezzi sottolineano questa affermazione. Gli attrezzi anteriori si montano facilmente tramite il triangolo di aggancio standardizzato, mentre quelli posteriori si installano senza sforzo grazie al sistema di cambio rapido con telaio ribaltabile idraulico. Sono disponibili come optional anche un sistema multi-coupling per un collegamento rapido e senza perdite dell'impianto idraulico e una variante del motore da 35 CV conforme alla norma sulle emissioni di scarico STAGE IIIA.
Caratteristiche e vantaggi
Guida economica ed ecologica
- L'iniezione diretta Common Rail e il filtro antiparticolato abbassano i valori delle emissioni al di sotto della norma sulle emissioni di scarico STAGE V.
- Per applicazioni nel verde urbano.
- Il minor consumo di carburante protegge l'ambiente e riduce i costi operativi.
Sistema di cambio rapido integrato
- Montaggio degli attrezzi anteriori tramite triangolo di attacco standardizzato.
- Sostituzione degli attrezzi posteriori mediante sistema di cambio rapido con telaio ribaltabile idraulico.
- Sistema multi-accoppiatore opzionale per un collegamento rapido e senza gocciolamento dell'impianto idraulico.
Massimo comfort operativo
- La cabina più grande della sua categoria (volume d'aria 1,45 m³), vista panoramica a 360°, ergonomica e ben organizzata.
- Finestre su entrambi i lati, vano portaoggetti con serratura, porta di ricarica USB, portabottiglie.
Estremamente facile da mantenere
- I componenti di alta qualità consentono intervalli di manutenzione molto lunghi, pari a 500 o 1000 ore.
- Accesso senza attrezzi a tutti i componenti rilevanti per la manutenzione, ad esempio tramite il coperchio del motore ribaltabile.
- Il frigorifero può essere messo in una posizione di manutenzione definita per la pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Guidare
|Diesel
|Guida di trazione
|Trazione integrale
|Produttore motore
|Yanmar
|Potenza motore (kW)
|26
|Capacità vano raccolta (cm³)
|1642
|vano raccolta
|3
|Emissioni standard
|STAGE V
|Serbatoio combustible (l)
|41
|Velocità di guida (km/h)
|25
|Velocità di lavoro (km/h)
|25
|Passo (in)
|1500
|Peso totale consentito (kg)
|2500
|Peso senza accessori (kg)
|1374
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1374
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Dotazione
- Filtro antiparticolato
- Aria condizionata
- Riscaldatore
- Lampeggiante
- Utilizzo durante tutto l'anno