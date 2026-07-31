Grazie alla tecnologia diesel all'avanguardia, all'iniezione diretta Common Rail e al filtro antiparticolato, il MIC 35 è ideale per l'impiego in zone ambientali urbane. Il suo efficiente motore da 35 CV rispetta significativamente i severi limiti della norma sulle emissioni di scarico STAGE V e convince per la sua economicità. Il MIC 35 vanta un concetto generale intelligente che convince fin nei minimi dettagli. L'ampia cabina comfort con vista panoramica e comandi disposti in modo chiaro, l'accesso senza attrezzi a tutte le aree di manutenzione e le diverse possibilità di integrazione degli attrezzi sottolineano questa affermazione. Gli attrezzi anteriori si montano facilmente tramite il triangolo di aggancio standardizzato, mentre quelli posteriori si installano senza sforzo grazie al sistema di cambio rapido con telaio ribaltabile idraulico. Sono disponibili come optional anche un sistema multi-coupling per un collegamento rapido e senza perdite dell'impianto idraulico e una variante del motore da 35 CV conforme alla norma sulle emissioni di scarico STAGE IIIA.