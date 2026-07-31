Stradale MIC 42

Il portattrezzi MIC 42 con sistema di cambio rapido, cabina comfort con visuale a 360 gradi, comandi intuitivi e un motore che supera già i requisiti minimi del prossimo STAGE V.

La moderna tecnologia diesel con iniezione diretta Common Rail e con filtro antiparticolato diesel utilizzata sul motore da 42 CV del nostro portattrezzi MIC 42 abbassa i valori di emissione ben al di sotto dei valori limite delle emissioni STAGE V. A questo contribuiscono anche i componenti di alta qualità che consentono intervalli di manutenzione molto lunghi di 500 o 1000 ore. Anche l'accesso a tutte le aree rilevanti per la manutenzione senza la necessità di attrezzi, così come le numerose possibilità di integrazione degli attrezzi fanno parte di un sistema ottimizzato per rispondere alle tue esigenze. Ad esempio, gli attrezzi anteriori sono montati tramite un triangolo di attacco KAT 0 standard, mentre gli attrezzi posteriori possono essere cambiati utilizzando il telaio idraulico, è inclinabile con il minimo sforzo, grazie al nostro sistema di cambio rapido. Un sistema di accoppiamento multiplo opzionale garantisce un collegamento rapido e senza gocciolamenti dell'impianto idraulico. L'operatore beneficia inoltre di una cabina molto ampia con elementi di comando ben disposti e molti altri dettagli utili come un vano portaoggetti chiudibile a chiave.

Caratteristiche e vantaggi
Stradale MIC 42: Guida economica ed ecologica
Guida economica ed ecologica
L'iniezione diretta Common Rail e il filtro antiparticolato diesel riducono i valori di emissione al di sotto dello STAGE V. Per applicazioni nel verde urbano. Il minor consumo di carburante protegge l'ambiente e riduce i costi operativi.
Stradale MIC 42: Sistema di cambio rapido integrato
Sistema di cambio rapido integrato
Montaggio degli attrezzi anteriori tramite triangolo di attacco standard KAT Municipal. Sostituzione degli attrezzi posteriori mediante sistema di cambio rapido con telaio ribaltabile idraulico. Sistema multi-accoppiatore opzionale per un collegamento rapido e senza gocciolamento dell'impianto idraulico.
Stradale MIC 42: Massimo comfort operativo
Massimo comfort operativo
La cabina più grande della sua categoria (volume d'aria 1,45 m³), ​​vista panoramica a 360°, ergonomica e ben organizzata. Finestre su entrambi i lati, vano portaoggetti con serratura, porta di ricarica USB, portabottiglie.
Estremamente facile da mantenere
  • I componenti di alta qualità consentono intervalli di manutenzione molto lunghi di 500 ore.
  • Accesso possibile a tutti i componenti di manutenzione senza la necessità di attrezzi, ad es. tramite il coperchio del motore oscillante.
  • Il frigorifero può essere messo in una posizione di manutenzione definita per la pulizia.
Specifiche

Dati tecnici

Guidare Diesel
Guida di trazione Trazione integrale
Produttore motore Yanmar
Potenza motore (kW) 32
Capacità vano raccolta (cm³) 1568
vano raccolta 3
Emissioni standard STAGE V
Serbatoio combustible (l) 41
Velocità di guida (km/h) 25
Velocità di lavoro (km/h) 25
Passo (mm) 1500
Peso totale consentito (kg) 2500
Peso senza accessori (kg) 1400
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1400
Dimensioni (L × P × A) (mm) 3200 x 1400 x 2230

Dotazione

  • Filtro antiparticolato
  • Aria condizionata
  • Riscaldatore
  • Lampeggiante
  • Utilizzo durante tutto l'anno
Stradale MIC 42
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