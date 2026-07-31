Stradale MIC 42
Il portattrezzi MIC 42 con sistema di cambio rapido, cabina comfort con visuale a 360 gradi, comandi intuitivi e un motore che supera già i requisiti minimi del prossimo STAGE V.
La moderna tecnologia diesel con iniezione diretta Common Rail e con filtro antiparticolato diesel utilizzata sul motore da 42 CV del nostro portattrezzi MIC 42 abbassa i valori di emissione ben al di sotto dei valori limite delle emissioni STAGE V. A questo contribuiscono anche i componenti di alta qualità che consentono intervalli di manutenzione molto lunghi di 500 o 1000 ore. Anche l'accesso a tutte le aree rilevanti per la manutenzione senza la necessità di attrezzi, così come le numerose possibilità di integrazione degli attrezzi fanno parte di un sistema ottimizzato per rispondere alle tue esigenze. Ad esempio, gli attrezzi anteriori sono montati tramite un triangolo di attacco KAT 0 standard, mentre gli attrezzi posteriori possono essere cambiati utilizzando il telaio idraulico, è inclinabile con il minimo sforzo, grazie al nostro sistema di cambio rapido. Un sistema di accoppiamento multiplo opzionale garantisce un collegamento rapido e senza gocciolamenti dell'impianto idraulico. L'operatore beneficia inoltre di una cabina molto ampia con elementi di comando ben disposti e molti altri dettagli utili come un vano portaoggetti chiudibile a chiave.
Caratteristiche e vantaggi
Guida economica ed ecologicaL'iniezione diretta Common Rail e il filtro antiparticolato diesel riducono i valori di emissione al di sotto dello STAGE V. Per applicazioni nel verde urbano. Il minor consumo di carburante protegge l'ambiente e riduce i costi operativi.
Sistema di cambio rapido integratoMontaggio degli attrezzi anteriori tramite triangolo di attacco standard KAT Municipal. Sostituzione degli attrezzi posteriori mediante sistema di cambio rapido con telaio ribaltabile idraulico. Sistema multi-accoppiatore opzionale per un collegamento rapido e senza gocciolamento dell'impianto idraulico.
Massimo comfort operativoLa cabina più grande della sua categoria (volume d'aria 1,45 m³), vista panoramica a 360°, ergonomica e ben organizzata. Finestre su entrambi i lati, vano portaoggetti con serratura, porta di ricarica USB, portabottiglie.
Estremamente facile da mantenere
- I componenti di alta qualità consentono intervalli di manutenzione molto lunghi di 500 ore.
- Accesso possibile a tutti i componenti di manutenzione senza la necessità di attrezzi, ad es. tramite il coperchio del motore oscillante.
- Il frigorifero può essere messo in una posizione di manutenzione definita per la pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Guidare
|Diesel
|Guida di trazione
|Trazione integrale
|Produttore motore
|Yanmar
|Potenza motore (kW)
|32
|Capacità vano raccolta (cm³)
|1568
|vano raccolta
|3
|Emissioni standard
|STAGE V
|Serbatoio combustible (l)
|41
|Velocità di guida (km/h)
|25
|Velocità di lavoro (km/h)
|25
|Passo (mm)
|1500
|Peso totale consentito (kg)
|2500
|Peso senza accessori (kg)
|1400
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1400
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Dotazione
- Filtro antiparticolato
- Aria condizionata
- Riscaldatore
- Lampeggiante
- Utilizzo durante tutto l'anno