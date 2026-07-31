La moderna tecnologia diesel con iniezione diretta Common Rail e con filtro antiparticolato diesel utilizzata sul motore da 42 CV del nostro portattrezzi MIC 42 abbassa i valori di emissione ben al di sotto dei valori limite delle emissioni STAGE V. A questo contribuiscono anche i componenti di alta qualità che consentono intervalli di manutenzione molto lunghi di 500 o 1000 ore. Anche l'accesso a tutte le aree rilevanti per la manutenzione senza la necessità di attrezzi, così come le numerose possibilità di integrazione degli attrezzi fanno parte di un sistema ottimizzato per rispondere alle tue esigenze. Ad esempio, gli attrezzi anteriori sono montati tramite un triangolo di attacco KAT 0 standard, mentre gli attrezzi posteriori possono essere cambiati utilizzando il telaio idraulico, è inclinabile con il minimo sforzo, grazie al nostro sistema di cambio rapido. Un sistema di accoppiamento multiplo opzionale garantisce un collegamento rapido e senza gocciolamenti dell'impianto idraulico. L'operatore beneficia inoltre di una cabina molto ampia con elementi di comando ben disposti e molti altri dettagli utili come un vano portaoggetti chiudibile a chiave.