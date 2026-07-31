Fino a 130 CV i modelli della gamma S sono tra le macchine articolate più potenti sul mercato. Possono essere rapidamente convertiti per il servizio invernale, lo spazzamento o la manutenzione degli spazi esterni. Il sollevatore anteriore standard (CAT II) ha una forza di sollevamento di 2.700 chilogrammi, un albero cardanico meccanico e una portata idraulica fino a 120 litri. Le vibrazioni tra il veicolo e i dispositivi collegati sono bilanciate e assorbite tramite l'impianto idraulico. Ciò consente viaggi di trasporto più rapidi, migliora la sicurezza di guida e protegge il veicolo e il portattrezzi. Una trazione integrale permanente garantisce trazione e contatto con il terreno costanti, un bloccaggio meccanico del differenziale provvede alla trasmissione uniforme della potenza su entrambi gli assi in condizioni di utilizzo estreme. La trazione Dual Drive garantisce equilibrio tra trazione idrostatica e meccanica. La compensazione idrostatica del carico sulle ruote è integrata per garantire la sicurezza durante le svolte in pendenza, la guida sui cordoli e per l'uso di attrezzature di grandi dimensioni con baricentro alto. Il veicolo è disponibile anche con cabina per 2 persone.