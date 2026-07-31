Stradale S 100/130 Veicolo di sistema multifunzio
Robusti, potenti, fuoristrada: i portattrezzi multifunzionali della gamma S sono veri e propri concentratori di potenza, progettati per l'uso tutto l'anno nelle condizioni più difficili.
Fino a 130 CV i modelli della gamma S sono tra le macchine articolate più potenti sul mercato. Possono essere rapidamente convertiti per il servizio invernale, lo spazzamento o la manutenzione degli spazi esterni. Il sollevatore anteriore standard (CAT II) ha una forza di sollevamento di 2.700 chilogrammi, un albero cardanico meccanico e una portata idraulica fino a 120 litri. Le vibrazioni tra il veicolo e i dispositivi collegati sono bilanciate e assorbite tramite l'impianto idraulico. Ciò consente viaggi di trasporto più rapidi, migliora la sicurezza di guida e protegge il veicolo e il portattrezzi. Una trazione integrale permanente garantisce trazione e contatto con il terreno costanti, un bloccaggio meccanico del differenziale provvede alla trasmissione uniforme della potenza su entrambi gli assi in condizioni di utilizzo estreme. La trazione Dual Drive garantisce equilibrio tra trazione idrostatica e meccanica. La compensazione idrostatica del carico sulle ruote è integrata per garantire la sicurezza durante le svolte in pendenza, la guida sui cordoli e per l'uso di attrezzature di grandi dimensioni con baricentro alto. Il veicolo è disponibile anche con cabina per 2 persone.
Caratteristiche e vantaggi
Può essere ingrandito a seconda delle necessità, così da ampliare la gamma di veicoli lavabili.Utilizzo flessibile e ampia scelta di potenti attrezzi. Due aree di attacco standard (anteriore/posteriore) e una terza area di attacco per attrezzi articolati. Il sistema di cambio rapido consente a 1 persona di cambiare gli attrezzi senza la necessità di alcun attrezzo.
Cabina ergonomica e confortevoleCabina confortevole ed ergonomica con visibilità a 360 gradi ottimale. Tre varianti di posti a sedere: sedile singolo, 2 posti o sedile regolabile.
Facile accesso al servizioIl lavoro di manutenzione giornaliero è possibile senza rimuovere gli attrezzi. Il coperchio del vano motore inclinabile idraulicamente consente il ribaltamento con macchina articolata. Parti laterali girevoli o pieghevoli sui lati destro e sinistro.
Specifiche
Dati tecnici
|Guidare
|Diesel
|Guida di trazione
|Trazione integrale
|Produttore motore
|Deutz
|Potenza motore (kW)
|95
|Capacità vano raccolta (cm³)
|3621
|vano raccolta
|4
|Emissioni standard
|STAGE V
|Serbatoio combustible (l)
|84
|Velocità di guida (km/h)
|40
|Velocità di lavoro (km/h)
|20
|Passo (mm)
|1827
|Peso totale consentito (kg)
|5500
|Peso totale consentito (opzione) (kg)
|6000
|Peso senza accessori (kg)
|3100
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|3921 x 1360 x 2233
Dotazione
- Filtro antiparticolato
- Aria condizionata
- Riscaldatore
- Lampeggiante
- Utilizzo durante tutto l'anno
Videos
Aree di applicazione
- Adatto per la manutenzione del giardino, il servizio invernale, nonché per spazzare e pulire