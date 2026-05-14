Spazzatrice stradale MC 80
La spazzatrice MC 80 della classe compatta convince per il suo rispetto per l'ambiente, la cabina più grande della sua categoria con un volume d'aria di 1,45 m³ e il suo concetto di comando intuitivo.
Con la MC 80, la tecnologia delle macchine di grandi dimensioni viene ora applicata alla classe compatta delle spazzatrici. Ad esempio, il contenitore da 800 litri per il materiale spazzato con sistema di circolazione dell'acqua è basato su simulazioni CFD assistite da computer, il sistema a due spazzole è dotato di controllo individuale delle spazzole con sollevamento individuale, il canale di aspirazione dritto previene efficacemente gli intasamenti e la bocca di aspirazione è posizionata nel profilo della ruota, dove è protetta dagli urti. L'eccellente equipaggiamento di serie può essere completato con diversi kit di accessori, come una terza spazzola laterale, una spazzola estirpatrice, un tubo flessibile o un'idropulitrice. In termini di comfort di lavoro, la MC 80 si distingue per la cabina più grande della sua categoria, una perfetta visibilità a 360° e una disposizione trasparente ed ergonomica degli elementi di comando. Sono inclusi anche dettagli pratici come un vano portaoggetti con serratura, un portabottiglie e una porta di ricarica USB.
Caratteristiche e vantaggi
Concetto operativo intuitivo della classe da 3,5 tonnellateBracciolo con pannello di comando ergonomicamente integrato per un utilizzo intuitivo. Avvio rapido con la semplice pressione di un pulsante. Possibilità di controllo individuale di tutte le funzioni. Il controllo e il sollevamento individuali delle spazzole aumentano la precisione.
Massimo comfort operativoLa cabina più grande della sua categoria con vista panoramica a 360°, ergonomica e trasparente. Finestre su entrambi i lati, vano portaoggetti con serratura, porta di ricarica USB, portabottiglie. Entrata e uscita su entrambi i lati per la massima flessibilità durante il lavoro.
Il più alto standard di spazzamentoSistema a due spazzole facile da montare, con controllo e sollevamento individuali. Contenitore da 800 litri per materiale spazzato con sistema di circolazione dell'acqua e serbatoio dell'acqua dolce da 185 litri. Sono disponibili kit di accessori opzionali, come la terza spazzola laterale o la spazzola anti-erbacce.
Guida economica ed ecologica
- Valori di emissione inferiori alla norma EU STAGE V grazie al sistema Common Rail e al filtro antiparticolato diesel.
- Per applicazioni nel verde urbano.
- Il minor consumo di carburante protegge l'ambiente e riduce i costi operativi.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Diesel
|Guida di trazione
|Trazione integrale
|Produttore motore
|Yanmar
|Potenza motore (kW)
|26
|Capacità vano raccolta (cm³)
|1650
|vano raccolta
|3
|Volume del serbatoio del carburante (l)
|41
|Emissioni standard
|STAGE V
|Velocità di guida (km/h)
|25
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|1630
|Larghezza di lavoro con 3 spazzole laterali (mm)
|2175
|Contenitore per rifiuti (l)
|1000
|serbatoio acqua (l)
|150
|Serbatoio acqua dolce (l)
|185
|Passo (mm)
|1500
|Peso totale consentito (kg)
|2500
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Dotazione
- Filtro antiparticolato
- Tubo aspira foglie
- Indicatore di temperatura
- Contaore d'esercizio
- Sedile comfort
- Climatizzatore
- Riscaldatore
- Aspiratore
- Velocità spazzola laterale regolabile
- Trazione, marcia avanti
- Trazione, retromarcia
- Serranda sporco grossolano
- Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
- Cabina panoramica con vetri di sicurezza, 2 specch
- Impianto radio
- Lampeggiante
- Abbittemento polvere sulle spazzole laterali e nel canale di aspirazione con sistema di nebulizzazione dell'acqua
- Portiere destra/sinistra
- Uso esterno
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Aree di applicazione
- Ideale per la pulizia stradale e a umido. Adatto anche per attività di trasporto.