Con la MC 80, la tecnologia delle macchine di grandi dimensioni viene ora applicata alla classe compatta delle spazzatrici. Ad esempio, il contenitore da 800 litri per il materiale spazzato con sistema di circolazione dell'acqua è basato su simulazioni CFD assistite da computer, il sistema a due spazzole è dotato di controllo individuale delle spazzole con sollevamento individuale, il canale di aspirazione dritto previene efficacemente gli intasamenti e la bocca di aspirazione è posizionata nel profilo della ruota, dove è protetta dagli urti. L'eccellente equipaggiamento di serie può essere completato con diversi kit di accessori, come una terza spazzola laterale, una spazzola estirpatrice, un tubo flessibile o un'idropulitrice. In termini di comfort di lavoro, la MC 80 si distingue per la cabina più grande della sua categoria, una perfetta visibilità a 360° e una disposizione trasparente ed ergonomica degli elementi di comando. Sono inclusi anche dettagli pratici come un vano portaoggetti con serratura, un portabottiglie e una porta di ricarica USB.