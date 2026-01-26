Ecologico ma particolarmente economico e potente: SanitPro Daily Cleaner CA 20 C eco!perform di Kärcher, con un profumo di agrumi piacevolmente fresco. L'alto concentrato per la pulizia manuale di superfici e pavimenti (pulizia umida con metodo spray/schiuma, pulizia bagnata con metodo con secchio o preimpregnazione) convince con la massima efficacia pulente su superfici in ceramica, acciaio inossidabile, cromo, vetro e plastica nei settori sanitari. Grazie alla sua innovativa combinazione acida di acido citrico e acido metansolfonico, il detersivo rimuove senza sforzo, rapidamente e delicatamente residui di calcare, sapone di calcare, incrostazioni di urina e anche lo sporco leggero causato da residui di sapone e materiale organico. Certificato secondo i criteri dell'Ecolabel UE e insignito dell'Ecolabel della Repubblica d'Austria, SanitPro CA 20 C eco!perform unisce la sostenibilità ecologica alla massima efficienza di pulizia.