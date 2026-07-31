Detergente in polvere pulizia pezzi RM 63, 20kg
Rimuove anche le macchie più ostinate come oli, grassi, lubrificanti di trafilatura, fuliggine, ecc. Per la pulizia di parti non sensibili agli alcali, come motori, cambi, piccola ferramenta, fusioni, ecc.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (kg)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|13,2
|Peso (kg)
|20
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|20,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|750 x 450 x 120
Prodotto
- Sgrassatore ad alta efficacia
- Scioglie olio, grasso ed elimina la ruggine
- In polvere
- Formulazione a bassa schiumosità
- Rapida efficacia
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA
- Senza nitriti
- Senza solventi
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H290 Può essere corrosivo per i metalli.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Aree di applicazione
- Lavapezzi