PartsPro Parts Detergente Bio PC 10, 20l
Detergente biologicamente attivo, a base d'acqua e con PH neutro, senza solventi e gentile con la pelle. Particolarmente indicato per rimuovere olio, grasso e fuliggine.
Detergente biologicamente attivo, a base d'acqua e con PH neutro, senza solventi e gentile con la pelle. Particolarmente indicato per rimuovere olio, grasso e fuliggine.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|7
|Peso (kg)
|20,3
|Peso con imballo (kg)
|21
Aree di applicazione
- Lavapezzi