Detergente specifico RM 776 ASF NTA Free, 10l
Detergente specifico per l‘eliminazione di tracce di gomma lasciate dai carreli elevatori. Rimuove lo sporco grasso e fuliggine. Richiede test preliminare su superficie da trattare. NTA-Free
FloorPro Rimuovi segni di pneumatici e abrasioni RM 776, altamente alcalino, appositamente progettato per la pulizia puntuale e profonda di pavimenti industriali, massetti scorrevoli e cementizi e superfici rivestite con resina epossidica. Il detergente speciale adatto ai separatori viene applicato utilizzando il metodo in due fasi: viene applicato con un'unità di spruzzatura prima che l'acqua sporca venga rimossa con una lavasciuga dopo un tempo di contatto trasparente. Il detergente altamente efficace rimuove completamente i segni di abrasione della gomma e i segni dei carrelli elevatori, nonché i residui di nastro adesivo e la contaminazione di olio pesante e fuliggine. Anche le aziende di lavorazione dei metalli e delle vernici che utilizzano FloorPro Tire and Abrasion Marks Remover RM 776 traggono vantaggio dalla sua formulazione, che non contiene siliconi.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|13
|Peso (kg)
|10,6
|Peso con imballo (kg)
|11,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|240 x 200 x 305
Aree di applicazione
- Pulizia dei pavimenti