TankPro Cleaner detergente alcalino RM 875, 20l

TankPro Cleaner, alcalino RM 875 per la pulizia a fondo di olio pesante e contaminazione da grasso, serbatoi, silos o contenitori. Pulizia potente e delicata, a basso contenuto di schiuma.

Detergente TankPro RM 875 alcalino (ph 13) e a bassa schiuma della Kärcher per l'uso con spruzzatori manuali, idropulitrici e nelle stazioni di pulizia per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria logistica, chimica e alimentare. Il potente detergente rimuove efficacemente residui di cibo come zucchero, tuorlo d'uovo, oli, grassi o cioccolato - grazie agli inibitori della corrosione è molto delicato sui materiali, anche sulle superfici in acciaio inossidabile e alluminio. Privo di fragranze e coloranti e stabile alla temperatura fino a 90 °C, il detergente TankPro RM 875 è la scelta ideale per una pulizia accurata interna ed esterna di cisterne, contenitori silo e contenitori ISO ed è adatto anche per l'uso su superfici a contatto con gli alimenti.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 23,4
TankPro Cleaner detergente alcalino RM 875, 20l
TankPro Cleaner detergente alcalino RM 875, 20l
TankPro Cleaner detergente alcalino RM 875, 20l
Aree di applicazione
  • Cisterna
  • Contenitore
  • Contenitori sfusi intermedi (IBC)
  • Contenitore ISO
Accessori