Detergente TankPro RM 875 alcalino (ph 13) e a bassa schiuma della Kärcher per l'uso con spruzzatori manuali, idropulitrici e nelle stazioni di pulizia per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria logistica, chimica e alimentare. Il potente detergente rimuove efficacemente residui di cibo come zucchero, tuorlo d'uovo, oli, grassi o cioccolato - grazie agli inibitori della corrosione è molto delicato sui materiali, anche sulle superfici in acciaio inossidabile e alluminio. Privo di fragranze e coloranti e stabile alla temperatura fino a 90 °C, il detergente TankPro RM 875 è la scelta ideale per una pulizia accurata interna ed esterna di cisterne, contenitori silo e contenitori ISO ed è adatto anche per l'uso su superfici a contatto con gli alimenti.