Detergente TankPro acido (ph 0) e a bassa schiuma RM 870 di Kärcher per l'uso con unità di spruzzatura manuali, idropulitrici ad alta pressione e nelle stazioni di pulizia per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria logistica, chimica e alimentare. Il potente detergente rimuove in modo potente ed efficace i depositi minerali come calce, cemento, ruggine e sali - grazie agli inibitori della corrosione è molto delicato sui materiali, anche sulle superfici in acciaio inossidabile e alluminio. Privo di fragranze e coloranti e stabile alla temperatura fino a 80 °C, il detergente TankPro RM 870 è la scelta ideale per una pulizia accurata interna ed esterna di cisterne, contenitori silo e contenitori ISO ed è adatto anche per l'uso su superfici a contatto con gli alimenti.