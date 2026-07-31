TankPro detergente acido RM 870, 20L**, 20l
Ideale per la pulizia interna ed esterna di serbatoi, silos e contenitori. Rimuove delicatamente pesanti depositi di calcare, materiale da costruzione e residui di cibo.
Detergente TankPro acido (ph 0) e a bassa schiuma RM 870 di Kärcher per l'uso con unità di spruzzatura manuali, idropulitrici ad alta pressione e nelle stazioni di pulizia per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria logistica, chimica e alimentare. Il potente detergente rimuove in modo potente ed efficace i depositi minerali come calce, cemento, ruggine e sali - grazie agli inibitori della corrosione è molto delicato sui materiali, anche sulle superfici in acciaio inossidabile e alluminio. Privo di fragranze e coloranti e stabile alla temperatura fino a 80 °C, il detergente TankPro RM 870 è la scelta ideale per una pulizia accurata interna ed esterna di cisterne, contenitori silo e contenitori ISO ed è adatto anche per l'uso su superfici a contatto con gli alimenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|26,2
Aree di applicazione
- Cisterna
- Contenitore
- Contenitori sfusi intermedi (IBC)
- Contenitore ISO