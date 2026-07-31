TankPro detergente Polymer RM 880, 20L*, 20l

TankPro Cleaner, Polymer RM 880 per la pulizia interna dei serbatoi. Questo concentrato di pulizia alcalino, a schiuma ridotta e delicato è ideale per lo sporco come farina, lattice o gomma.

Il detergente alcalino (ph 14) e a bassa schiuma TankPro Polymer RM 880 di Kärcher per l'uso con spruzzatori manuali, idropulitrici e nelle stazioni di pulizia per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria logistica, chimica e alimentare. Il potente concentrato rimuove in modo potente ed efficace le dispersioni polimeriche e il lattice aderenti - grazie agli inibitori della corrosione è molto delicato sui materiali, anche sulle superfici in acciaio inossidabile e alluminio. Privo di fragranze e coloranti e stabile alla temperatura fino a 90 °C, il detergente TankPro RM 880 è la scelta ideale per una pulizia accurata interna ed esterna di cisterne, contenitori silo e contenitori ISO ed è adatto anche per l'uso su superfici a contatto con gli alimenti.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 14
Peso (kg) 21,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 22,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 260 x 237 x 430
TankPro detergente Polymer RM 880, 20L*, 20l
TankPro detergente Polymer RM 880, 20L*, 20l
TankPro detergente Polymer RM 880, 20L*, 20l
Aree di applicazione
  • Cisterna
  • Contenitore
  • Contenitori sfusi intermedi (IBC)
  • Contenitore ISO
Accessori