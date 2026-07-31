TankPro detergente Polymer RM 880, 20L*, 20l
TankPro Cleaner, Polymer RM 880 per la pulizia interna dei serbatoi. Questo concentrato di pulizia alcalino, a schiuma ridotta e delicato è ideale per lo sporco come farina, lattice o gomma.
Il detergente alcalino (ph 14) e a bassa schiuma TankPro Polymer RM 880 di Kärcher per l'uso con spruzzatori manuali, idropulitrici e nelle stazioni di pulizia per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria logistica, chimica e alimentare. Il potente concentrato rimuove in modo potente ed efficace le dispersioni polimeriche e il lattice aderenti - grazie agli inibitori della corrosione è molto delicato sui materiali, anche sulle superfici in acciaio inossidabile e alluminio. Privo di fragranze e coloranti e stabile alla temperatura fino a 90 °C, il detergente TankPro RM 880 è la scelta ideale per una pulizia accurata interna ed esterna di cisterne, contenitori silo e contenitori ISO ed è adatto anche per l'uso su superfici a contatto con gli alimenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|14
|Peso (kg)
|21,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|22,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|260 x 237 x 430
Aree di applicazione
- Cisterna
- Contenitore
- Contenitori sfusi intermedi (IBC)
- Contenitore ISO