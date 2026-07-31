Il detergente alcalino (ph 14) e a bassa schiuma TankPro Polymer RM 880 di Kärcher per l'uso con spruzzatori manuali, idropulitrici e nelle stazioni di pulizia per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria logistica, chimica e alimentare. Il potente concentrato rimuove in modo potente ed efficace le dispersioni polimeriche e il lattice aderenti - grazie agli inibitori della corrosione è molto delicato sui materiali, anche sulle superfici in acciaio inossidabile e alluminio. Privo di fragranze e coloranti e stabile alla temperatura fino a 90 °C, il detergente TankPro RM 880 è la scelta ideale per una pulizia accurata interna ed esterna di cisterne, contenitori silo e contenitori ISO ed è adatto anche per l'uso su superfici a contatto con gli alimenti.