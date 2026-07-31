CA 40 R, 0.5l

Detergente per vetri e cristalli a basso impatto ambientale, pronto all’uso. Asciuga velocemente senza lasciare aloni, utilizzabile anche su superfici plastiche.

Atossico, certificato con il marchio Ecolabel UE e premiato con il marchio Ecolabel austriaco, il nostro detergente per vetri SurfacePro CA 40 R eco!perform combina senza sforzo un elevato potere pulente con rispetto dell'ambiente e sicurezza dell'utente. Comodamente pronto all'uso per la pulizia manuale con metodo spray, il detergente a base alcolica è ideale non solo per superfici in vetro come finestre o specchi, ma anche per superfici in plastica. Impronte, grasso e polvere, nonché lo sporco causato dalle emissioni vengono rimossi in modo affidabile. Anche le superfici lucide si asciugano rapidamente e senza lasciare aloni, lasciando dietro di sé solo un gradevole profumo di agrumi. Niente più lucidature che richiedono tempo. SurfacePro CA 40 R eco!perform è disponibile in diverse confezioni. La bottiglia riutilizzabile da 0,5 litri è ricaricabile ed è inoltre adatta per l'uso con la testina spray in schiuma 2 in 1 di alta qualità di Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 0,5
Confezione da (Pezzo(i)) 12
Valore pH 7
Peso (kg) 0,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 65 x 65 x 223
Prodotto
  • Detergente per vetri pronto all'uso
  • Elimina ditate, polvere, patina da smog e grasso
  • Ottimo potere pulente su vetro e superfici di plastica
  • Non lascia straiture nemmeno sulle superfici brillanti
  • Flacone spray erognomico e leggero da 500ml con spruzzino professionale
  • Spruzziono riutilizzabile
  • Fragranza al limone, fresca e piacevole
  • Marchio Ecolabel europeo
CA 40 R, 0.5l
CA 40 R, 0.5l
CA 40 R, 0.5l
CA 40 R, 0.5l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Videos
Macchine compatibili
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Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pulizia vetro
Accessori