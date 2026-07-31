Detergente CarpetPro per lavaggio tappeti RM 763, 1l
Detergente CarpetPro RM 763 elimina lo sporco ostinato e rinnova tutte le superfici tessili ed i tappeti. Risciacquo ridotto. Rinfresca e rinnova le fibre.
Il balsamo CarpetPro RM 763 di Kärcher riduce la quantità di risciacquo necessaria fino al 50%, rinfrescando allo stesso tempo le fibre e ravvivando i colori su tutti i rivestimenti tessili per pavimenti, in modo rapido, semplice e sicuro. Applicato dopo una pulizia profonda, il brillantante neutralizzante, studiato per l'estrazione a spruzzo con il metodo 1 fase con le macchine spruzzatrici Puzzi o le macchine lavatappeti (BRC), rimuove in modo affidabile residui di tensioattivi, nonché olio leggero, grasso e sporco a base minerale. Il risciacquo certificato Woolsafe ha un effetto neutralizzante affidabile sulle fibre dei tappeti sensibili agli alcali sia sintetiche che naturali realizzate con materiali come pura lana vergine e lana di pecora. La ridotta necessità di risciacquo e le proprietà di asciugatura rapida del Balsamo CarpetPro RM 763 accelerano notevolmente i tempi di asciugatura, il che significa che le superfici possono essere riutilizzate più presto dopo la pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|1
|Confezione da (Pezzo(i))
|12
|Valore pH
|3,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|75 x 75 x 270
Prodotto
- Dimezza i tempi di asciugatura
- Si riducono i tempi di asciugatura
- Le superfici si asciugano più velocemente
- Colori e fibre si rivitalizzano
- Utilizzabile anche sulla lana e sui tessuti sensibili all'acalinità
- Fresca fragranza
- Gentile azione di pulizia
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Macchine compatibili
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Aree di applicazione
- Superfici tessili