Il balsamo CarpetPro RM 763 di Kärcher riduce la quantità di risciacquo necessaria fino al 50%, rinfrescando allo stesso tempo le fibre e ravvivando i colori su tutti i rivestimenti tessili per pavimenti, in modo rapido, semplice e sicuro. Applicato dopo una pulizia profonda, il brillantante neutralizzante, studiato per l'estrazione a spruzzo con il metodo 1 fase con le macchine spruzzatrici Puzzi o le macchine lavatappeti (BRC), rimuove in modo affidabile residui di tensioattivi, nonché olio leggero, grasso e sporco a base minerale. Il risciacquo certificato Woolsafe ha un effetto neutralizzante affidabile sulle fibre dei tappeti sensibili agli alcali sia sintetiche che naturali realizzate con materiali come pura lana vergine e lana di pecora. La ridotta necessità di risciacquo e le proprietà di asciugatura rapida del Balsamo CarpetPro RM 763 accelerano notevolmente i tempi di asciugatura, il che significa che le superfici possono essere riutilizzate più presto dopo la pulizia.