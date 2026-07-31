Detergente CarpetPro per lavaggio tappeti RM 763, 1l

Detergente CarpetPro RM 763 elimina lo sporco ostinato e rinnova tutte le superfici tessili ed i tappeti. Risciacquo ridotto. Rinfresca e rinnova le fibre.

Il balsamo CarpetPro RM 763 di Kärcher riduce la quantità di risciacquo necessaria fino al 50%, rinfrescando allo stesso tempo le fibre e ravvivando i colori su tutti i rivestimenti tessili per pavimenti, in modo rapido, semplice e sicuro. Applicato dopo una pulizia profonda, il brillantante neutralizzante, studiato per l'estrazione a spruzzo con il metodo 1 fase con le macchine spruzzatrici Puzzi o le macchine lavatappeti (BRC), rimuove in modo affidabile residui di tensioattivi, nonché olio leggero, grasso e sporco a base minerale. Il risciacquo certificato Woolsafe ha un effetto neutralizzante affidabile sulle fibre dei tappeti sensibili agli alcali sia sintetiche che naturali realizzate con materiali come pura lana vergine e lana di pecora. La ridotta necessità di risciacquo e le proprietà di asciugatura rapida del Balsamo CarpetPro RM 763 accelerano notevolmente i tempi di asciugatura, il che significa che le superfici possono essere riutilizzate più presto dopo la pulizia.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 1
Confezione da (Pezzo(i)) 12
Valore pH 3,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 75 x 75 x 270
Prodotto
  • Dimezza i tempi di asciugatura
  • Si riducono i tempi di asciugatura
  • Le superfici si asciugano più velocemente
  • Colori e fibre si rivitalizzano
  • Utilizzabile anche sulla lana e sui tessuti sensibili all'acalinità
  • Fresca fragranza
  • Gentile azione di pulizia
Detergente CarpetPro per lavaggio tappeti RM 763, 1l
Detergente CarpetPro per lavaggio tappeti RM 763, 1l
Detergente CarpetPro per lavaggio tappeti RM 763, 1l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Aree di applicazione
  • Superfici tessili
Accessori