RM 803 Classic** 200l prelavaggio, 200l

Detergente alcalino delicato da utilizzare in alta pressione con accessori spray. Accelera senza intoppi l‘ammorbidimento dei depositi di olio e grasso e degli insetti.

VehiclePro PreWash RM 803 Classic ad azione rapida e delicato per l'uso negli impianti di lavaggio dei veicoli e nelle stazioni di lavaggio self-service. Il potente agente prepulente può essere utilizzato sia per autovetture che per veicoli commerciali ed è efficace a qualsiasi intervallo di temperature. Questo perché attacca il grasso, l'olio, gli insetti e lo sporco causato dalle emissioni facendo espandere lo sporco, che a sua volta scioglie lo sporco e migliora notevolmente il risultato di pulizia delle successive fasi di pulizia, indipendentemente da quanto dura o dolce sia l'acqua. I tensioattivi presenti nella formula sono biodegradabili come definito dal CEE 648/2004. RM 803 separa rapidamente anche olio e acqua nel separatore d'olio.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 200
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 12
Peso (kg) 212
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 222,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 580 x 580 x 970
RM 803 Classic** 200l prelavaggio, 200l
RM 803 Classic** 200l prelavaggio, 200l
RM 803 Classic** 200l prelavaggio, 200l
RM 803 Classic** 200l prelavaggio, 200l
Aree di applicazione
  • Decerante per auto
  • Lavaggio di veicoli
  • Lavaggio auto
  • Macchine, veicoli commerciali, biciclette
Accessori