RM 803 Classic** 200l prelavaggio, 200l
Detergente alcalino delicato da utilizzare in alta pressione con accessori spray. Accelera senza intoppi l‘ammorbidimento dei depositi di olio e grasso e degli insetti.
VehiclePro PreWash RM 803 Classic ad azione rapida e delicato per l'uso negli impianti di lavaggio dei veicoli e nelle stazioni di lavaggio self-service. Il potente agente prepulente può essere utilizzato sia per autovetture che per veicoli commerciali ed è efficace a qualsiasi intervallo di temperature. Questo perché attacca il grasso, l'olio, gli insetti e lo sporco causato dalle emissioni facendo espandere lo sporco, che a sua volta scioglie lo sporco e migliora notevolmente il risultato di pulizia delle successive fasi di pulizia, indipendentemente da quanto dura o dolce sia l'acqua. I tensioattivi presenti nella formula sono biodegradabili come definito dal CEE 648/2004. RM 803 separa rapidamente anche olio e acqua nel separatore d'olio.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|200
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|12
|Peso (kg)
|212
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|222,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|580 x 580 x 970
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Decerante per auto
- Lavaggio di veicoli
- Lavaggio auto
- Macchine, veicoli commerciali, biciclette