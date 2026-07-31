Attrezzatura complementare Profumatore a colonna

Profumatore a colonna Kärcher: spruzza frangranze che neutrailizzano i cattivi odori che si formano nel veicolo.

Il profumatore a colonna PT di offre ben quattro profumazioni diverse tra cui scelgiere: tutte e quatrro neutralizzano efficacemente i cattivi odori che ristagnano nell'abitacolo, come l'odore di fumo. Le fragranze che abbiamo scelto sono quelle più gettonate, abbiamo cercato di accontentare il maggior numero di clienti possibile. La nostra teconologia non permette di mescolare più fragranze. La gettoniera elettronica , che accetta sia gettoni sia monete, è facile e veloce da programmare a seconda delle esigenze, esattamente come per i comandi di funzionamento.

Caratteristiche e vantaggi
Attrezzatura complementare Profumatore a colonna: Si può scegliere tra quattro fragranze
Si può scegliere tra quattro fragranze
Le fragranze non si mischiano tra loro C'è una fragranza per ogni naso
Attrezzatura complementare Profumatore a colonna: Gettoniera elettronica
Gettoniera elettronica
Personalizzabile e facile da programmare La gettoniera accetta tutti i gettoni e la maggior parte delle monete
Attrezzatura complementare Profumatore a colonna: Tempi di funzionamento programmabili
Tempi di funzionamento programmabili
I tempi di funzionamento si regolano fino ad un massimo di 7 minuti. Personalizzabile e programmabile a seconda delle esigenze del sito
Specifiche

Dati tecnici

Classe di protezione IP44
Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Potenza assorbita (kW) 0,3
Aree di applicazione
  • Profumatore a colonna che serve per neutralizzare gli odori che ristagnano nell'abitacolo dell'auto