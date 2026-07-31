Il profumatore a colonna PT di offre ben quattro profumazioni diverse tra cui scelgiere: tutte e quatrro neutralizzano efficacemente i cattivi odori che ristagnano nell'abitacolo, come l'odore di fumo. Le fragranze che abbiamo scelto sono quelle più gettonate, abbiamo cercato di accontentare il maggior numero di clienti possibile. La nostra teconologia non permette di mescolare più fragranze. La gettoniera elettronica , che accetta sia gettoni sia monete, è facile e veloce da programmare a seconda delle esigenze, esattamente come per i comandi di funzionamento.