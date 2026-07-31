Attrezzatura complementare Profumatore a colonna
Profumatore a colonna Kärcher: spruzza frangranze che neutrailizzano i cattivi odori che si formano nel veicolo.
Il profumatore a colonna PT di offre ben quattro profumazioni diverse tra cui scelgiere: tutte e quatrro neutralizzano efficacemente i cattivi odori che ristagnano nell'abitacolo, come l'odore di fumo. Le fragranze che abbiamo scelto sono quelle più gettonate, abbiamo cercato di accontentare il maggior numero di clienti possibile. La nostra teconologia non permette di mescolare più fragranze. La gettoniera elettronica , che accetta sia gettoni sia monete, è facile e veloce da programmare a seconda delle esigenze, esattamente come per i comandi di funzionamento.
Caratteristiche e vantaggi
Si può scegliere tra quattro fragranzeLe fragranze non si mischiano tra loro C'è una fragranza per ogni naso
Gettoniera elettronicaPersonalizzabile e facile da programmare La gettoniera accetta tutti i gettoni e la maggior parte delle monete
Tempi di funzionamento programmabiliI tempi di funzionamento si regolano fino ad un massimo di 7 minuti. Personalizzabile e programmabile a seconda delle esigenze del sito
Specifiche
Dati tecnici
|Classe di protezione
|IP44
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Potenza assorbita (kW)
|0,3
Aree di applicazione
- Profumatore a colonna che serve per neutralizzare gli odori che ristagnano nell'abitacolo dell'auto