Attrezzatura complementare Profumatore con protezione antigelo
Il profumatore a colonna PT con protezione antigelo è utilizzabile tutto l'anno. Neutralizza tutti i cattivi odori che si formano nell'abitacolo, si può scegliere tra quattro fragranze.
Le ragioni per cui nell'abitacolo dell'auto si formano cattivi sono odori sono tante: si fuma in auto per esempio, oppure il cane ha deciso di fare un bagno nel lago. Per eliminare questi cattivi odori, è sufficiente fermarsi ad un autolavaggio Kärcher con profumatore a colonna PT Fp (con antigelo) scegliere una tra le quattro profumazioni disponibili e procedere al trattamento. La gettoniera elettronica è programmabile per cicli fino a 7 minuti ed accetta gettoni e monete. Questo apparecchio ha la protezione antigelo inclusa perciò è utilizzabile tutto l'anno.
Caratteristiche e vantaggi
Si può scegliere tra quattro fragranzeLe fragranze non si mischiano tra loro C'è una fragranza per ogni naso
Gettoniera elettronicaPersonalizzabile e facile da programmare La gettoniera accetta tutti i gettoni e la maggior parte delle monete
Tempi di funzionamento programmabiliI tempi di funzionamento si regolano fino ad un massimo di 7 minuti. Personalizzabile e programmabile a seconda delle esigenze del sito
Specifiche
Dati tecnici
|Classe di protezione
|IP44
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Potenza assorbita (kW)
|0,3
Aree di applicazione
- Profumatore a colonna per neutralizzare i cattivi odori nel veicolo