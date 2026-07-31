Le ragioni per cui nell'abitacolo dell'auto si formano cattivi sono odori sono tante: si fuma in auto per esempio, oppure il cane ha deciso di fare un bagno nel lago. Per eliminare questi cattivi odori, è sufficiente fermarsi ad un autolavaggio Kärcher con profumatore a colonna PT Fp (con antigelo) scegliere una tra le quattro profumazioni disponibili e procedere al trattamento. La gettoniera elettronica è programmabile per cicli fino a 7 minuti ed accetta gettoni e monete. Questo apparecchio ha la protezione antigelo inclusa perciò è utilizzabile tutto l'anno.