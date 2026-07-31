Attrezzatura complementare Profumatore con protezione antigelo

Il profumatore a colonna PT con protezione antigelo è utilizzabile tutto l'anno. Neutralizza tutti i cattivi odori che si formano nell'abitacolo, si può scegliere tra quattro fragranze.

Le ragioni per cui nell'abitacolo dell'auto si formano cattivi sono odori sono tante: si fuma in auto per esempio, oppure il cane ha deciso di fare un bagno nel lago. Per eliminare questi cattivi odori, è sufficiente fermarsi ad un autolavaggio Kärcher con profumatore a colonna PT Fp (con antigelo) scegliere una tra le quattro profumazioni disponibili e procedere al trattamento. La gettoniera elettronica è programmabile per cicli fino a 7 minuti ed accetta gettoni e monete. Questo apparecchio ha la protezione antigelo inclusa perciò è utilizzabile tutto l'anno.

Caratteristiche e vantaggi
Attrezzatura complementare Profumatore con protezione antigelo: Si può scegliere tra quattro fragranze
Si può scegliere tra quattro fragranze
Le fragranze non si mischiano tra loro C'è una fragranza per ogni naso
Attrezzatura complementare Profumatore con protezione antigelo: Gettoniera elettronica
Gettoniera elettronica
Personalizzabile e facile da programmare La gettoniera accetta tutti i gettoni e la maggior parte delle monete
Attrezzatura complementare Profumatore con protezione antigelo: Tempi di funzionamento programmabili
Tempi di funzionamento programmabili
I tempi di funzionamento si regolano fino ad un massimo di 7 minuti. Personalizzabile e programmabile a seconda delle esigenze del sito
Specifiche

Dati tecnici

Classe di protezione IP44
Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Potenza assorbita (kW) 0,3
Aree di applicazione
  • Profumatore a colonna per neutralizzare i cattivi odori nel veicolo