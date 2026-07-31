Spazzatrice KM 70/20 C 2SB eco!Power

KM 70/20 C 2SB eco!Power spazzatrice a spinta per interni ed esterni, realizzata con oltre il 30% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessorio esclusivo: pinza per i rifiuti.

La spazzatrice manuale KM 70/20 C eco!Power, realizzata con oltre il 30% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, pulisce efficacemente le superfici interne ed esterne con due spazzole laterali e un rullo spazzante. In combinazione con la trasmissione manuale, la pulizia diventa semplice ed efficiente: la capacità di pulizia della KM 70/20 C 2SB eco!Power è 9 volte superiore a quella di una scopa tradizionale. Il rullo spazzante è regolabile in sei posizioni e, in combinazione con le spazzole laterali a regolazione continua, garantisce un risultato di pulizia ottimale su diverse superfici. Il filtro integrato rende la spazzata praticamente priva di polvere. Un'impugnatura di spinta regolabile in altezza garantisce un lavoro ergonomico. Il sistema Home Base consente di trasportare comodamente accessori aggiuntivi come un secchio o un raccoglitore di rifiuti. Oltre a polvere e sporco, anche i rifiuti possono essere raccolti e smaltiti in un'unica operazione. La KM 70/20 C 2SB eco!Power può essere riposto risparmiando spazio grazie alla sua posizione di parcheggio.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzatrice KM 70/20 C 2SB eco!Power: Il rullo spazzola e le spazzole laterali possono essere continuamente regolate
Il rullo spazzola e le spazzole laterali possono essere continuamente regolate
Pressione di contatto regolabile in modo incrementale per risultati di spazzatura ottimali. La regolazione della pressione di contatto riduce l'usura dei rulli spazzatori. Per proteggere le setole, il rullo spazzante e la spazzola laterale possono essere completamente staccati.
Spazzatrice KM 70/20 C 2SB eco!Power: Filtro polvere
Filtro polvere
Il filtro polvere pulisce l'aria di scarico in modo efficiente e previene che la polvere di alzi mentre di spazza. Il filtro è sempre facilmente accessibile e sostituibile
Spazzatrice KM 70/20 C 2SB eco!Power: Sostenibilità
Sostenibilità
Non è richiesta energia aggiuntiva: l'azionamento manuale consente di utilizzarlo sempre e ovunque.
Sistema Home-Base
  • Comodo per riporre attrezzi aggiuntivi come secchi e raccoglitori di rifiuti.
  • Gli accessori possono essere tenuti a portata di mano sopra la maniglia.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione manuale
Max. prestazioni di area (m²/h) 3920
Larghezza di lavoro (mm) 480
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm) 700
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 980
Capacità serbatoio lorda/netta (l) 45 / 20
Colore nero
Peso (con accessori) (kg) 23,9
Peso, pronto per il funzionamento (kg) 22
Peso compreso l'imballo (kg) 27,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 989 / 800 / 416

¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.

Scope of supply

  • Filtro polveri sottili
  • Raccoglitrice di rifiuti

Dotazione

  • Spazzatrice con trazione manuale
  • Rullo spazzola regolabile
  • Archetto di spinta pieghevole
  • Principio getto in avanti
  • Uso esterno
  • Usi indoor
Aree di applicazione
  • Per la pulizia di capannoni di produzione, magazzini, capannoni logistici e aree di carico
  • Per la pulizia di parcheggi e stazioni di servizio
  • Per la pulizia di aree come i cortili delle scuole e nell'ambiente comunale
  • Ideale anche per piccole officine e in agricoltura
Accessori