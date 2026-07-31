Spazzatrice KM 70/20 C 2SB eco!Power
KM 70/20 C 2SB eco!Power spazzatrice a spinta per interni ed esterni, realizzata con oltre il 30% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessorio esclusivo: pinza per i rifiuti.
La spazzatrice manuale KM 70/20 C eco!Power, realizzata con oltre il 30% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, pulisce efficacemente le superfici interne ed esterne con due spazzole laterali e un rullo spazzante. In combinazione con la trasmissione manuale, la pulizia diventa semplice ed efficiente: la capacità di pulizia della KM 70/20 C 2SB eco!Power è 9 volte superiore a quella di una scopa tradizionale. Il rullo spazzante è regolabile in sei posizioni e, in combinazione con le spazzole laterali a regolazione continua, garantisce un risultato di pulizia ottimale su diverse superfici. Il filtro integrato rende la spazzata praticamente priva di polvere. Un'impugnatura di spinta regolabile in altezza garantisce un lavoro ergonomico. Il sistema Home Base consente di trasportare comodamente accessori aggiuntivi come un secchio o un raccoglitore di rifiuti. Oltre a polvere e sporco, anche i rifiuti possono essere raccolti e smaltiti in un'unica operazione. La KM 70/20 C 2SB eco!Power può essere riposto risparmiando spazio grazie alla sua posizione di parcheggio.
Caratteristiche e vantaggi
Il rullo spazzola e le spazzole laterali possono essere continuamente regolatePressione di contatto regolabile in modo incrementale per risultati di spazzatura ottimali. La regolazione della pressione di contatto riduce l'usura dei rulli spazzatori. Per proteggere le setole, il rullo spazzante e la spazzola laterale possono essere completamente staccati.
Filtro polvereIl filtro polvere pulisce l'aria di scarico in modo efficiente e previene che la polvere di alzi mentre di spazza. Il filtro è sempre facilmente accessibile e sostituibile
SostenibilitàNon è richiesta energia aggiuntiva: l'azionamento manuale consente di utilizzarlo sempre e ovunque.
Sistema Home-Base
- Comodo per riporre attrezzi aggiuntivi come secchi e raccoglitori di rifiuti.
- Gli accessori possono essere tenuti a portata di mano sopra la maniglia.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|manuale
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|3920
|Larghezza di lavoro (mm)
|480
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|700
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|980
|Capacità serbatoio lorda/netta (l)
|45 / 20
|Colore
|nero
|Peso (con accessori) (kg)
|23,9
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|22
|Peso compreso l'imballo (kg)
|27,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.
Scope of supply
- Filtro polveri sottili
- Raccoglitrice di rifiuti
Dotazione
- Spazzatrice con trazione manuale
- Rullo spazzola regolabile
- Archetto di spinta pieghevole
- Principio getto in avanti
- Uso esterno
- Usi indoor
Aree di applicazione
- Per la pulizia di capannoni di produzione, magazzini, capannoni logistici e aree di carico
- Per la pulizia di parcheggi e stazioni di servizio
- Per la pulizia di aree come i cortili delle scuole e nell'ambiente comunale
- Ideale anche per piccole officine e in agricoltura