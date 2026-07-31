La spazzatrice manuale KM 70/20 C eco!Power, realizzata con oltre il 30% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, pulisce efficacemente le superfici interne ed esterne con due spazzole laterali e un rullo spazzante. In combinazione con la trasmissione manuale, la pulizia diventa semplice ed efficiente: la capacità di pulizia della KM 70/20 C 2SB eco!Power è 9 volte superiore a quella di una scopa tradizionale. Il rullo spazzante è regolabile in sei posizioni e, in combinazione con le spazzole laterali a regolazione continua, garantisce un risultato di pulizia ottimale su diverse superfici. Il filtro integrato rende la spazzata praticamente priva di polvere. Un'impugnatura di spinta regolabile in altezza garantisce un lavoro ergonomico. Il sistema Home Base consente di trasportare comodamente accessori aggiuntivi come un secchio o un raccoglitore di rifiuti. Oltre a polvere e sporco, anche i rifiuti possono essere raccolti e smaltiti in un'unica operazione. La KM 70/20 C 2SB eco!Power può essere riposto risparmiando spazio grazie alla sua posizione di parcheggio.