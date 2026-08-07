高圧ホース クラシック, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock 簡単接続

製品仕様

製品スペック

ID ( ) ID 8
温度 (°C) max. 155
長さ (m) 10
接続ねじ EASY!Lock 簡単接続
梱包重量 (kg) 3.1