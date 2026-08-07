パワーノズル 15°, 045

15°（パワーノズル）ノズルサイズ 045

15°（パワーノズル）ノズルサイズ 045

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ ( ) 45
角度 (°) 15
接続ねじ M22 x 1,5
シルバー