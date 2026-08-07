パワーノズル 25°, 034

ノズルサイズ 034。HDS 8/17 M 用

ノズルサイズ 034。HDS 8/17 M 用

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ ( ) 34
角度 (°) 25
接続ねじ EASY!Lock 簡単接続
シルバー
適合機種