エアーレギュレータ、フィルター
L2P の横にとりつけられるエアーレギュレータ、ウォーターセパレータ、オイルセパレーターがセットになったキット。 圧力を要望どおりに弱める事ができます。
少しの作業で本体の横にとりつけることができ、洗浄用途によって、圧力調整を可能にするキットです。このキットにより、圧力を最低の0.7barから10barまで調整が可能です。サイクロンセパレータと水とオイルのフィルターは、供給されるエアーに含まれる水やオイルを一部取り除くことで品質を高めます。更に溜まった水分は簡単に外から見え、水抜きも簡単に行えます。
製品特長
吐出圧力調整
- ドライアイス洗浄力は調整可能。
- 多くの洗浄用途での可能性がある。
エアーフィルター
- ウォーター、オイルセパレータだけでなく、エアーフィルターによる安心できる作業。
簡単に接続
- 不慣れな人でも簡単に組み立て・分解できます。
製品仕様
製品スペック
|重量 (kg)
|1
|梱包重量 (kg)
|2.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|265 x 210 x 285
用途・清掃場所
- インダストリーの製造設備の洗浄など、多用途での使用用途
- 装飾品や、繊維製品の洗浄に
- 制御盤、電子部品、制御部品の洗浄に
- 機械、エンジン部品、金型、シール面の洗浄に
- ガーデンツールや芝刈りロボの洗浄に