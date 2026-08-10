少しの作業で本体の横にとりつけることができ、洗浄用途によって、圧力調整を可能にするキットです。このキットにより、圧力を最低の0.7barから10barまで調整が可能です。サイクロンセパレータと水とオイルのフィルターは、供給されるエアーに含まれる水やオイルを一部取り除くことで品質を高めます。更に溜まった水分は簡単に外から見え、水抜きも簡単に行えます。