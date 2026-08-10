モーター保護フィルター3枚入, 3 個, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1

T 15/1, T 10/1 Bp用モーター保護フィルターです。

T 15/1, T 10/1 Bp用モーター保護フィルターです。

製品仕様

製品スペック

数量 (個) 3