ローラーブラシ, 標準赤, 300 mm

赤色の標準ローラーブラシです。

赤色の標準ローラーブラシです。

製品仕様

製品スペック

長さ (mm) 300
硬さ 標準
入数 (個) 1
梱包重量 (kg) 0.3