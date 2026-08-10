床ノズルセット
ハンディスチーマー SC 1 Multi専用の床ノズルセットです。 SC 1 MINIやSC MINIなど、その他のすべてのケルヒャー スチームクリーナーにもお使いいただけます。
スチームクリーナー用の床ノズルセットです。
イージーフィックス フロアノズル、専用クロス1枚、パイプ2本がセットになっています。
ハンディスチーマー SC 1 Multi、スチームクリーナー SC 1 MINI・SC MINIをはじめ、ケルヒャーのすべてのスチームクリーナーでお使いいただけます。
なお、こちらのセットには専用クロスが1枚のみ付属しています。
より多くご使用になりたい場合は、以下の別売アクセサリーもあわせてご検討ください。
・イージーフィックス用マイクロファイバークロス（2枚入り／注文番号：2.863-349.0）
・使い捨てクロス（15枚入り／注文番号：2.863-300.0）
※使い捨てクロスは、マイクロファイバークロスに比べて床に残る水分がやや多めです。
そのため、キッチンの床など頑固な汚れのある場所や、玄関まわりなど多少水が残っても問題ない場所での使用がおすすめです。
【床掃除のコツ】
まずスチームでクロスをしっかり蒸らしてから、フロアノズルを前後にゆっくりと（30cm/2秒くらい）動かしてください。
床面に残った水分が高温となり、蒸発しやすくなるため、さらっとした仕上がりになります。
製品特長
手を汚さないタグ付きの床掃除用クロス
- タグを引っ張るだけで、手を汚さずにクロスを交換できます。
ノズルジョイント自由自在に動くフロアノズル、クロスの交換が簡単で便利な面ファスナーを採用
- スティックをひねると家具下の奥までフロアノズルがしっかり届きます。
簡単な着脱
- アクセサリーの交換を簡単に行えます。
製品仕様
製品スペック
|重量 (kg)
|0.8
|梱包重量 (kg)
|1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|520 x 115 x 100
用途・清掃場所
- フローリング
- タイル
- 床の掃除に