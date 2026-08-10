スチームクリーナー用の床ノズルセットです。

イージーフィックス フロアノズル、専用クロス1枚、パイプ2本がセットになっています。



ハンディスチーマー SC 1 Multi、スチームクリーナー SC 1 MINI・SC MINIをはじめ、ケルヒャーのすべてのスチームクリーナーでお使いいただけます。



なお、こちらのセットには専用クロスが1枚のみ付属しています。

より多くご使用になりたい場合は、以下の別売アクセサリーもあわせてご検討ください。

・イージーフィックス用マイクロファイバークロス（2枚入り／注文番号：2.863-349.0）

・使い捨てクロス（15枚入り／注文番号：2.863-300.0）

※使い捨てクロスは、マイクロファイバークロスに比べて床に残る水分がやや多めです。

そのため、キッチンの床など頑固な汚れのある場所や、玄関まわりなど多少水が残っても問題ない場所での使用がおすすめです。



【床掃除のコツ】

まずスチームでクロスをしっかり蒸らしてから、フロアノズルを前後にゆっくりと（30cm/2秒くらい）動かしてください。

床面に残った水分が高温となり、蒸発しやすくなるため、さらっとした仕上がりになります。