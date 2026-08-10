ミニアングルノズル

延長ノズル,XXL,500mm。ミニアングルノズル延長時に使用。直径34mm。

延長ノズル,XXL,500mm。ミニアングルノズル延長時に使用。直径34mm。

製品仕様

製品スペック

梱包重量 (kg) 0.4
適合機種
販売終了製品