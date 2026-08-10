アングルノズルショート 4mm 30°
このアングルノズルは、吐出方向を30度曲げることができます。複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に特に適しています。
このアングルノズルは、噴流を30度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。
本製品の大部分には、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。
これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。
また、別売のアングルノズル用エクステンションを使用することで、簡単に長さを延長することができます。
製品特長
洗剤の付け替えが簡単
- 簡単に様々な条件の設定が可能。
プラスチック製ノズル
- 万が一、ノズルが洗浄面に接触してしまった場合でも、デリケートな表面を傷つける心配が少ないです。
製品仕様
製品スペック
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|134 x 46 x 22
用途・清掃場所
- インジェクションモールド、コンベアー、ロボットアームなど、製造設備の洗浄に
- 例えば、製造設備の洗浄など、インダストリーの洗浄に理想的な
- 機械、エンジン部品、金型、シール面の洗浄に