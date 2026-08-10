このアングルノズルは、噴流を90度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。

本製品の大部分には、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。

これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。

また、別売のアングルノズル用エクステンションを使用することで、簡単に長さを延長することができます。