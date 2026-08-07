スチームジェットノズル 50°, 001,5

50°平型。ノズルサイズ：1.5mm

50°平型。ノズルサイズ：1.5mm

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ (mm) 1.5
角度 (°) 50
接続ねじ M22 x 1,5
梱包重量 (kg) 0.2