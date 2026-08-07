スチームジェットノズル 50°

50°平型。ノズルサイズ：2.0mm

50°平型。ノズルサイズ：2.0mm

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ (mm) 2
角度 (°) 50
接続ねじ EASY!Lock 簡単接続
梱包重量 (kg) 0.2