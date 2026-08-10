ミニアングルノズルパーツ

100mm 。ミニアングルノズル延長時に使用。直径13mm

100mm 。ミニアングルノズル延長時に使用。直径13mm

製品仕様

製品スペック

寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 130 x 40 x 15
適合機種