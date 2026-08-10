ミニアングルノズルパーツ

60°。ミニアングルノズルの60°に曲がっているパーツ。

60°。ミニアングルノズルの60°に曲がっているパーツ。

製品仕様

製品スペック

寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 90 x 40 x 10
適合機種