ミニアングルノズルパーツ

90°。ミニアングルノズルの90°に曲がっているパーツ。

90°。ミニアングルノズルの90°に曲がっているパーツ。

製品仕様

製品スペック

寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 80 x 45 x 10
適合機種