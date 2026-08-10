ミニアングルノズルパーツ

パーツ先端部品。ミニアングルノズルの先端の黒色部品。ノズル先端を守る。

パーツ先端部品。ミニアングルノズルの先端の黒色部品。ノズル先端を守る。

製品仕様

製品スペック

寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 32 x 14 x 14
適合機種