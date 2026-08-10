バッテリー

バッテリー　EB30/1

バッテリー　EB30/1

製品仕様

製品スペック

入数 (個) 1
容量 (Ah) 2.5
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧 (V) 7.2