筒型フィルター

細かなゴミやホコリをキャッチする筒型タイプの乾いたゴミ用フィルターです。

製品仕様

製品スペック

数量 (個) 1
重量 (kg) 0.3
梱包重量 (kg) 0.4
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 153 x 153 x 135
適合機種