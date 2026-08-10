ディスクブラシ, 標準, 赤, 385 mm

ブラシ直径：385mm。ブラシの硬さ：標準タイプ。1個入。

ブラシ直径：385mm。ブラシの硬さ：標準タイプ。1個入。

製品仕様

製品スペック

硬さ 標準
入数 (個) 1
梱包重量 (kg) 2.1
適合機種
販売終了製品