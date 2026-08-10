Hinged cover bucket 4L

製品仕様

製品スペック

質量（アクセサリーを含まない） (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 165 x 240 x 22
用途・清掃場所
  • 表面 - ウェット洗浄