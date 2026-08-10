ブラストパイプ用コネクター

角度付のブラストパイプ取付用コネクターです。

角度付のブラストパイプ取付用コネクターです。

製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 130 x 60 x 35
適合機種
販売終了製品