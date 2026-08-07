iSolar 800
清掃幅Φ800mm、吐出水量：700-1,000L/h EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8（4.111-036.0）で可能
清掃幅Φ800mm、吐出水量：700-1,000L/h EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8（4.111-036.0）で可能
製品仕様
製品スペック
|吐出水量 (l/h)
|700 / 1000
|給水温度 (°C)
|max. 40
|接続ねじ
|M 18
|直径 (mm)
|800
|梱包重量 (kg)
|5.5
適合機種
販売終了製品
用途・清掃場所
- ソーラーパネルシステムの清掃
iSolar 800 スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。