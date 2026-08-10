LVS用スポンジフィルター, 1 個, LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp

LVS本体のモーターを保護します。

LVS本体のモーターを保護します。

製品仕様

製品スペック

数量 (個) 1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 52 x 52 x 62
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