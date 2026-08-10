Mop box cover

製品仕様

製品スペック

質量（アクセサリーを含まない） (kg) 0.4
梱包重量 (kg) 0.4
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 550 x 240 x 15
用途・清掃場所
  • 床のウェット清掃