パッド取付ディスク 355mm 1個, 355 mm

パッド取付ディスク。355mm。1個。

パッド取付ディスク。355mm。1個。

製品仕様

製品スペック

直径 (mm) 355
入数 (個) 1
梱包重量 (kg) 1.8
適合機種
販売終了製品