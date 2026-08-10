ラウンドジェットノズル（大）

広範囲、低度の汚れに最適。

広範囲、低度の汚れに最適。

製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 103 x 34 x 34
適合機種
販売終了製品