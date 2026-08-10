ラウンドジェットノズル M ロング

ドライアイスブラスター用ラウンドジェットノズルです。
エアフロー：ミディアム

ドライアイスブラスター用ラウンドジェットノズルです。
エアフロー：ミディアム

製品仕様

製品スペック

梱包重量 (kg) 0.5
適合機種
販売終了製品