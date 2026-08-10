スチームジェットノズル 40°, 055

ノズルチップ型 40° ノズルサイズ 055

ノズルチップ型 40° ノズルサイズ 055

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ ( ) 55
角度 (°) 40
接続ねじ EASY!Lock 簡単接続