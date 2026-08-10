Strainer grey Hermetic

製品仕様

製品スペック

質量（アクセサリーを含まない） (kg) 0.3
梱包重量 (kg) 0.5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 540 x 205 x 30
用途・清掃場所
  • 床のウェット清掃