3 in 1 ストーンクリーナー

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1 ストーンクリーナーです。テラス、玄関、外壁など石材の外気による油性の汚れや苔などの除去にも効果的です。石材の表面を保護し、美しさを保ちます。
液性：中性

製品仕様

製品スペック

内容量 (l) 1
パッケージ (個) 6
重量 (kg) 1
梱包重量 (kg) 1.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 100 x 100 x 215
