家中使えるケルヒャー スチームクリーナー（家庭用）

フローリング床・畳 高温スチーム（蒸気）を安定して作れるスチームクリーナーなら、雑巾がけをするよりもサラッとスッキリ掃除できます。さらに立ったまま床掃除ができるので、腰などの体への負担も少なく済みます。

窓 たっぷりのスチームで手垢や頑固な汚れも簡単にキレイにできます。高温のスチームなので、表面がサッと乾くので拭き跡も残りにくく短時間でお掃除ができます。（外気と気温差がある場合は、ガラスにスチームを長時間当てないようにご注意ください。）