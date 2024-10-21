家中使えるケルヒャー スチームクリーナー（家庭用）

1台で家中どこでもラクに、キレイに。

約100℃のスチームで時短お掃除

洗剤を使わないから、家族みんなに安心

実証された99.99％*の除菌力

サラサラな仕上がり

拭きムラ、拭き残しナシ

使い方で選べるアクセサリー

    高温スチームで、いろいろな場所を手早くお掃除&除菌

    フローリング床・畳

    高温スチーム（蒸気）を安定して作れるスチームクリーナーなら、雑巾がけをするよりもサラッとスッキリ掃除できます。さらに立ったまま床掃除ができるので、腰などの体への負担も少なく済みます。

    窓

    たっぷりのスチームで手垢や頑固な汚れも簡単にキレイにできます。高温のスチームなので、表面がサッと乾くので拭き跡も残りにくく短時間でお掃除ができます。（外気と気温差がある場合は、ガラスにスチームを長時間当てないようにご注意ください。）

    網戸・サッシレール

    掃除が面倒な網戸や砂などの汚れがたまって手間がかかるサッシレールの掃除も、スチームクリーナーで手を汚さず簡単に掃除することができます。

    ドアノブ

    目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%除菌*できるので、家族がよく触れ、かつ化学製品を使いたくないドアノブの除菌に最適です。

    キッチンまわり

    スチームクリーナーは、油汚れが多いキッチンまわりの掃除に最適です。高温のスチームが汚れを緩ませるので簡単に拭き取れます。換気扇フードや壁面、シンクなどの広い面でも、カバーを付けたハンドブラシならラクラクお掃除できます。

    IHヒーター、ガスコンロ

    約100℃のスチームがベタベタする油汚れを浮かせて落とします。ノズルヘッド＋ブラシで細かいところの汚れを浮かせ、カバーを付けたハンドブラシやタオルなどで拭き上げるとスッキリ仕上がります。

    布製ソファやクッション

    洗濯ができないソファの表面の汚れやシミもスチームクリーナーなら掃除できます。ニオイ汚れやダニ対策にも効果的です。リフレッシュをかねてスチームの掃除、してみませんか。

    カーペットのシミ

    コーヒーやジュースをこぼしてしまったカーペットやラグのシミも、スチームクリーナーならスッキリキレイに。別売アクセサリーを使えば、カーペット全体の汚れもラクラクお掃除できます。

    洗面所

    洗面所の水道蛇口や洗面台の石けん汚れもスッキリ落とします。また、ぬるぬるした汚れやカビも高温スチームが洗剤なしできれいにします。

    浴室

    排水口のいや〜な汚れも、スチームクリーナーでスッキリ。汚れや水アカを除去するだけでなく、約100℃の高温スチームがカビや菌を除菌するので、お掃除後にカビが生えにくくなります。

    車のシート・チャイルドシート

    自動車のシートやチャイルドシートは、汚れてもなかなか洗うことができません。スチームクリーナーならそんなシートも、高温スチームでスッキリ！

    ペットの汚れ・臭い

    水だけでスッキリキレイにできるので、ペットがなめても心配いりません。 目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%除菌*できます。お気に入りのクッションやぬいぐるみの、気になるペットのニオイにも。

    カーテン

    一見きれいに見えても様々なウイルスや菌、汚れが付着している可能性の高いカーテンは、お部屋の臭いの原因に。洗濯するのは困難ですが、スチームクリーナーなら除菌と共に消臭効果も期待できます。

    スニーカー

    汚れたスニーカーや上履きのゴム部分もスチームクリーナーで真っ白に。ブラシの先端に少量の石けんや中性洗剤をつけると効果的です。

    玄関のたたき

    水洗いできない玄関たたきのお掃除には、スチームクリーナーがおすすめ。玄関のタイルの汚れもスチームの力でキレイにします。別売アクセサリーの使い捨てクロスの使用がおすすめです。

    ケルヒャースチームなら、今よりもっと楽に、もっとキレイになる

    1.約100℃のスチームで、時短お掃除

    安定して噴射される約100℃のスチームが、たまった汚れもしっかり浮かせて落とします。

    2.洗剤いらずで、家族みんなに安心

    洗剤を使わず水だけで汚れ落とすことができるので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心です。

    3.実証された99.99％*の除菌力

    目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%*除菌できます。洗剤不要、環境にやさしいクリーナーです。

    4.サラサラな仕上がり

    皮脂汚れなどでベタベタが気になるフローリングも、高温スチームで一瞬にしてサラサラキレイになります。

    5.拭きムラ、拭き残しナシ

    「イージーフィックスフロアノズル」は床に密着し、スチームが均等に噴出されるので、一度でキレイに仕上げます。

    6.使い方で選べるアクセサリー

    ライフスタイルに合わせてピッタリの機種が選べます。豊富なアクセサリーで家中楽しく掃除ができます。

    *第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。 ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）

    機種の特長がひと目でわかる！
    スチームクリーナーの違いと選び方のポイントを簡単にまとめました。
    使用時間・使用頻度・ヒートアップタイムで比較
    ヒートアップタイムとは、クリーナーが使えるようになるまでの「待ち時間」です。
    スチームクリーナーの選び方（詳細版）
    スチームクリーナーアクセサリー一覧

